Interconnectivity Zentralasien-EU

In Samarkand – ja, im mythischen, an der alten Seidenstrasse schimmernden Samarkand! – fand letzten November eine grosse Konferenz statt: «The EU-Central Asia International Conference on Interconnectivity: Global Gateway». Die EU will Chinas «neuer Seidenstrasse» Konkurrenz machen, weshalb sie in grosse Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Wasserstoff aus Westkasachstan investiert, und so kamen der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell und alle Aussenminister der Gegend nach Samarkand.