In der sozialistischen Republik Katalonien

Diese Aktivisten will ich kennenlernen, seit sie 2017 in ­Barcelona einen vollbesetzten Reisebus stoppten und die Reifen ­aufstachen. Sie protestierten damit gegen den «Übertourismus», der die hoffnungslos überlaufene Destination Barcelona erstickt. Die Bewegung heisst Arran und gilt im (zuletzt zu 60 Prozent links wählenden) Kata­lonien als Jugendbewegung der am klarsten antikapitalistischen Partei, ohne dass die separatistische CUP ­jedoch ein Durchgriffsrecht hätte.