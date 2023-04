In der Samarkander Botanik

In Samarkand, in der engen Bucharagasse, steht ein kleines, um einen kleinen Innenhof angeordnetes, von grün verschlungenem Klettergewächs gekühltes «Botanikhotel». Den Gästen wird zu jeder Tag- und Nachtstunde Tee angeboten sowie auf vielstöckigen Goldständern dargebotenes Teegebäck. Im Herzen der Botanik steht ein erhöhter orientalischer Tisch, an dem man – da der Raum zwischen der weiten Tischfläche und den weichen Sitzbänken verbaut ist – nur liegend oder im Schneidersitz verweilen kann.