In den Projekten

Die sieben Morde, die der Fahrer eines schwarzen Motorrollers mit verdunkeltem Helmvisier im März 2012 beging, waren nicht der Anfang und nicht das Ende des islamistischen Terrors in Frankreich. Bedeutend waren sie vielleicht insofern, als damit französische Juden zur Zielscheibe wurden: Der 23-jährige «Mudschahed» Mohammed Merah packte ein achtjähriges jüdisches Mädchen am Pferdeschwanz und schoss ihm in die Schläfe.