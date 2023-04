Im Ramadan

Noch bis 20. April halten Gläubige des Islam, unter ihnen auch viele der geschätzt 44 Millionen europäischen Muslime, ihre Fastenzeit Ramadan. Obwohl Österreich zu den EU-Ländern mit dem höchsten Anteil muslimischer Wohnbevölkerung zählt (8 bis 9 Prozent), ging der Ramadan zu Hause an mir vorbei – in meinem burgenländischen Dorf hat der Islam überhaupt noch nicht Fuss gefasst. Auf den Beginn des Ramadan wurde ich ausgerechnet in einem der EU-Länder mit rekordtiefem Islam-Anteil aufmerksam gemacht, in der Slowakei (1 bis 2 Promille).