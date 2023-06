Hinter Schloss Mimi

Am 1. Juni fand im moldawischen Dorf Bulboaca, 35 Strassenkilometer von der Ukraine, der zweite Gipfel von Macrons Initiative «Europäische Politische Gemeinschaft» statt. Eingeladen waren alle europäischen Staaten ausser Russland und Belarus, 45 Staatsoberhäupter erschienen. Maia Sandu, die in die EU strebende Präsidentin einer zur Hälfte Nato--kritischen bis russophilen Bevölkerung, empfing Scholz, Berset und Selenskyj in einem bis dahin unbekannten Schloss, im klassizistischen «Castel Mimi».