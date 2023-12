Beim neunten Ausländer

Der heute über europäischen Fussball schreiben will, der muss nach Saudi-Arabien, und wer statt Cristiano «200 Millionen Jahresgage» Ronaldo einen ­siebensprachigen Mustereuropäer kennenlernen will, der muss nach Dschidda. Am Vorabend stosse ich in einer Sesambäckerei zufällig auf einen türkeistämmigen Saudi, der vor fünfzig Jahren für Al-Ahli Dschidda gespielt hat. Er sagt: «Die Fans lieben Alioski.