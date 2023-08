An Frank musste ich denken, als ich ihn nach vielen Jahren auf einem Gruppenfoto mit Ukrainefahne sah. Nanu, fragte ich mich, hat nun auch der deutsche Grüne, der 1983 im hessischen Landtag einen US-General – «Blood for the bloody army!» rufend – mit seinem eigenen Blut bespritzte, seinen Frieden mit Amerika gemacht?