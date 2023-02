Auf der Westerplatte

Die Westerplatte ist eine flache Halbinsel bei Danzig. Seit die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 das dortige Munitionslager der polnischen Armee beschoss, gilt sie als der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg begann. In diesem Winter, nicht lange bevor sich der Beginn des Ukrainekrieges zum ersten Mal jährte, wandelte ich ziellos die Danziger Stadtpromenade an der Toten Weichsel entlang. Das bauchige Ausflugsschiff «Czarna Perła» (Schwarze Perle) legte gerade ab. Ihre Destination: Westerplatte. Ich sprang auf.