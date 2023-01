Auf den Spuren von Eva Kaili

Im Oktober 2022 sass die Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili mit offenem Haar beim dreckig grinsenden Arbeitsminister Katars, im November pries die Griechin Katars Arbeitsrechtsreformen als «Inspiration für die arabische Welt», im Dezember wurde sie in Brüssel verhaftet, während ihr Vater mit einer Tasche floh, in der sich Hunderttausende Euro und das Milchfläschchen von Kailis kleiner Tochter befanden. Was ich nicht begriff: Wie konnte sich eine soeben auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommene Politikerin so erniedrigen?