Amerika rätselt: Übersteht Donald Trump dieses Urteil?

Donald Trump muss demnächst fünf Millionen Dollar an eine Frau überweisen, von der er behauptet, dass er sie gar nicht kennt. Die Rede ist von der 79-jährigen Kolumnistin E. Jean Carroll, die vor einem New Yorker Zivil-gericht eine Jury aus sechs Männern und drei Frauen davon überzeugt hatte, dass der heute 76-jährige Ex-Präsident sie 1996 im New Yorker Luxuskaufhaus «Bergdorf Goodman» sexuell missbraucht hat. Dafür und wegen der späteren Verleumdung seines Opfers als Lügnerin sprachen die Geschworenen Carroll das Schmerzensgeld zu.