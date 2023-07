Italiens Ministerpräsidentin Meloni will mit einem «Mittelmeer-Pakt» die Migrationswelle brechen

Zumindest was die Zahl und das Gewicht der Teilnehmenden anbelangt, war die Konferenz für Giorgia Meloni ein Erfolg, bevor der Gipfel am Sonntag-nachmittag überhaupt begonnen hatte: An den Gesprächen im Aussenministerium in Rom waren – bis auf Frankreich – alle Mittelmeer-Anrainer vertreten, denen bei der Steuerung der Migration von Süd nach Nord eine Rolle zukommt.