Israel riegelt Grenze zum Gazastreifen ab

Eine drückend schwere Stille hat sich über die Strassen der israelischen Grossstadt Tel Aviv gelegt. Cafés sind verschlossen, Markisen hochgeklappt, Stühle gestapelt. Die Fenster der zahlreichen Fitnessstudios sind dunkel. Schulen und Kindergärten haben vorübergehend den Betrieb eingestellt, Spielplätze liegen verwaist da, kaum Fussgänger sind unterwegs. Belebt sind nur die Supermärkte: In langen Schlangen warten die Menschen an der Kasse, die Einkaufswagen prall gefüllt. An Tagen, an denen es jederzeit wieder Raketenalarm geben kann, sorgt man besser vor.