Es tut sich etwas in der Suchthilfe 

Die Gassenarbeit wird weitergeführt. Und mit einer neuen und grösseren Kontakt- und Anlaufstelle an einem zentraleren Ort ergänzt. Dies teilte die Bündner Regierung in einer aktuellen Mitteilung mit. Zudem werde der Fokus auf die Verbesserung der Wohnangebote mit Begleitung gelegt. Doch ein Konsumraum werde vorläufig nicht eingerichtet, so die Regierung.