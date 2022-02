Es läuft für die Regierung

Die Kavallerie nach Zürich geschickt

Am Aktienkapital von 7,39 Millionen Franken (Marktkapitalisierung 887 Millionen Franken sind die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich mit 33,96 Prozent, der Kanton Graubünden mit 21,96 Prozent, der UBS Clean Energy Infrastructure KGK (UBS-CEIS) mit 18,88 Prozent und die Axpo Holding AG (Axpo) mit 12,69 Prozent beteiligt. Diese vier Aktionäre mit wesentlichen Beteiligungen sind untereinander mit einem Aktionärsbindungsvertrag verbunden. 12,51 Prozent der Aktien werden an der Börse frei gehandelt (siehe Tabelle unten).

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich haben in den vergangenen Jahren ihre Beteiligung durch Zukäufe aus dem sogenannten «free float», also aus den Aktien, die an der Börse frei gehandelt werden, sukkzesive erhöht. Von 28,32 Prozent im Jahr 2016 auf 33.96 Prozent im Jahr 2020. Die Bündner Regierung ging davon aus, dass frei verfügbare Aktien nicht von einem der vier Grossaktionäre gekauft werden. Aus diesem Grund hat die Bündner Regierung das Gespräch mit dem Elektrizitätswerk des Kantons Zürich gesucht. Weil Cavigelli dort keine offenen Türen fand, ist die Bündner Regierung an die Regierung des Kantons Zürich gelangt.

«Es geht nicht an, dass eine Anstalt, die zu 100 Prozent dem reichsten Kanton der Schweiz gehört, sich im Verhältnis zu einem Bergkanton nicht anständig verhält. Das geht einfach nicht», so Regierungsrat Cavigelli während der Debatte. «Wir haben diese Message platziert und die Kavallerie nach Zürich geschickt.» Cavigelli gehen davon aus, dass ein freudeidgenössischer Umgang gefunden wird. «Bis dahin beissen, beissen und beissen wir. Sie kennen mich», so Cavigelli weiter. Die Bündner Regierung hat eine mündliche Zusage der zuständigen Stelle, dass es ohne Absprache keine weiteren Zukäufe durch einen der Grossaktionäre mehr geben wird. Der Regierungsrat geht davon aus, dass diese gilt. «Aber wir wollen unter diesem Thema Tinte sehen und Vereinbarungspunkte schriftlich festhalten», so Cavigelli.

Aktienverteilung von 2015 bis 2020 in Prozenten: