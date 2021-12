Es hätte anders ausgehen können, ganz anders!

Normal wäre so: Glühwein an irgendwelchen Marktständen gegen die feuchte Kälte für die Grossen, theatralischer Adventskalender im Rätischen Museum für die Kleinen. Ein Weihnachtsapéro nach dem anderen für die Grossen, Tage-, Stunden- und Minutenzählen für die Kleinen. Und am 24. oder 25. Dezember dann, je nach Familie, Herkunft, Tradition, das grosse Geschenkeauspacken, Feiern, Gesichterstrahlen oder auch die Völlerei – und allenfalls gehen die einen oder anderen sogar noch in die Mitternachtsmesse. So oder ähnlich sahen Weihnachten in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten aus.