Es gibt günstige Alternativen zu Gas- und Ölheizungen

Den Auftakt zur Veranstaltungsreihe «erneuerbar heizen» machte der Verein Energieallianz Linth am 3. März in Uznach. Dabei liessen sich über 100 Interessierte über die Möglichkeiten informieren, wie fossile Heizungen ersetzt werden können. Hans Urs von Matt, Gemeinderat in Uznach und Präsident der Energiekommission, begrüsste die Anwesenden. Zudem informierte er über das neue Förderprogramm der Gemeinde Uznach.