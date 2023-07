Donald Trump ist nun auch wegen Spionage angeklagt

In Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Anklage von Ex-Präsident Donald Trump wegen dessen Rolle beim Angriff auf die amerikanische Demokratie am 6. Januar 2021 haben die Medien schon seit Tagen Quartier vor dem Bundesgericht in Washington aufgeschlagen. Am Donnerstag überraschte Sonderermittler Jack Smith alle Beteiligten, indem er zunächst einmal zu der seit Juni vor Gericht in Florida anhängigen Klage wegen der Geheimdokumenten-Affäre zurückkehrte.