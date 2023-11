Supervulkan bei Neapel: Die Angst wächst

Die Bevölkerung in der roten Zone rund um die süditalienische Hafenstadt Pozzuoli nahe Neapel schläft schon lange nicht mehr gut: Seit Monaten bebt in den Campi Flegrei (brennenden Feldern) Dutzende Male am Tag die Erde – meist kaum wahrnehmbar, aber gelegentlich auch relativ heftig wie zuletzt vor zwei Monaten sowie vor drei Wochen.