Departement stützt Verweigerung der WEF-Strassendemo

In fünf Monaten ist es so weit. Dann beginnt in Davos das bereits 54. Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF). Der Grossanlass dauert vom 15. bis zum 19. Januar, erwartet werden erneut um die 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Welche hochrangigen Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüsst werden können, dazu ist offiziell noch nichts bekannt und auch noch nichts durchgesickert. Das diesjährige WEF liegt schon eine ganze Weile zurück. Abgeschlossen werden konnte es aber von den Bündner Behörden noch nicht, weil mehrere Rechtsverfahren im Gang sind.