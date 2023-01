«Die Behindertensession ist weder Show noch Theater» 

In der Schweiz leben rund 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen. Das ist ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Ihr Recht auf Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben ist in der UNO-Behindertenkonvention festgehalten. Nur ist der Zugang zu politischen Strukturen für sie alles andere als einfach. An der ersten Behindertensession stellt Nationalratspräsiden Martin Candinas dieser unterrepräsentierten Gruppe die politische Bühne zur Verfügung.