Der Osterverkehr staute sich dort, wo es der Kanton haben will

Traditionsgemäss zieht es über die Osterfeiertage viele Menschen in den Süden. «Das Verkehrsaufkommen war auch in diesem Jahr hoch und vergleichbar mit vorangegangenen Jahren», sagt Andreas Pöhl, Projektleiter Verkehrsmanagement beim Tiefbauamt Graubünden (TBA). Insbesondere am Karfreitag kam es gemäss Radio-Verkehrsmeldungen ganztags zu Staus und stockendem Verkehr auf der A13 in Richtung Süden. Am Ostermontag brauchten die Reisenden auf der Rückfahrt in Richtung Norden viel Geduld. Schon am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr vor dem San-Bernardino-Südportal.