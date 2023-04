Tschiertschen/Praden: Eine Sammelstelle soll verschwinden – doch nun formiert sich Widerstand

Die Gemeinde Tschiertschen-Praden plant, die Abfallsammelstelle Bödem bei der Kiesgrube zu entfernen. Doch diese Pläne kommen nicht überall gut an. Hanspeter Ulrich, der gemäss eigener Aussage seit 47 Jahren zweitheimisch in der Gemeinde ist, wehrt sich auf verschiedenen Wegen. Er hält fest, dass von dieser Streichung «mindestens 30 Liegenschaften sowie drei Restaurationsbetriebe betroffen wären». «Die Kehrichtsäcke müssten bis ins Dorf gebracht werden - was speziell im Winter unzumutbar ist».