Syrische Bevölkerung soll hungern – Banden fordern Schutzgeld für Hilfsgüterlieferung

Acht Tage liess das Assad-Regime verstreichen, ehe es bereit war, zwei zusätzliche Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien für Hilfstransporte zu öffnen. Der längst überfälligen Entscheidung war am Montag ein Treffen des syrischen Aussenministers Faisal Mekdad mit dem UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vorausgegangen. Dieser äusserte die Hoffnung, dass in den kommenden Tagen «mehr Hilfe» in die von der verheerenden Naturkatastrophe betroffenen Gebiete im Nordwesten Syriens «schneller reingehen» werde.