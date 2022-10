Entwässerungsstollen Braunwald wird deutlich teuerer

Besonders die Entwässerungskorporation Braunwald wird deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Das liegt daran, dass das Ausbruchmaterial des Stollens nicht wie geplant, zum Bau der Dämme eines Hochwasserschutz-Projektes in Linthal verwendet werden kann. Dieses haben die Stimmberechtigten von Glarus Süd an einer Gemeindeversammlung abgelehnt. Jetzt muss das Ausbruchmaterial stattdessen auf verschiedene Deponien gebracht werden. Diese Transporte und Deponiegebühren seien nicht mehr beitragsberechtigt, dürfen also vom Bund und Kanton nicht mitbezahlt werden. Also muss die Entwässerungskorporation einspringen und diese 2,6 Millionen Franken finanzieren.