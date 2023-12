Mit Meloni gibt es in Italien keinen Mindestlohn

Ihr habt gesagt, dass eure Regierung eine Regierung für die Italiener werde. Jetzt habt ihr die Maske fallen lassen: Ihr steht an der Seite der Ausbeuter. Und ihr habt den Ausgebeuteten gerade eine Ohrfeige verpasst. Schämt euch», erklärte die Chefin des sozialdemokratischen PD, Elly Schlein, in Italiens Abgeordnetenkammer an die Adresse von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Schlein erinnerte die Regierungschefin am Mittwoch auch an die Petition für den Mindestlohn, die von einer halben Million Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet worden ist.