Bündner Mitte und FDP schliessen sich für die Nationalratswahlen zusammen

Ähnlich sieht das Bruno Claus, Präsident FDP Graubünden. Er ist laut Mitteilung überzeugt, dass die Polarisierung in der Schweizer Politiklandschaft dazu beigetragen hat, dass die Schweiz in wichtigen Themen stehen geblieben ist. «Die Listenverbindung mit der Mitte Graubünden hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Mit dem erneuten Entscheid für eine gemeinsame Liste setzen wir auf Kontinuität», so Claus in der Mitteilung.