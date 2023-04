Fussgängersteg nimmt letzte Hürde in Domat/Ems

von Claudio Willi

Die seit Jahren geplante Verbindung für den Langsamverkehr zwischen Bonaduz und Domat/Ems kann in Angriff genommen werden. Der Emser Gemeinderat gab am Montagabend als letztes Glied in der Kette grünes Licht für das seit 2014 beschlossene Vorhaben. Das Projekt sieht einen Steg für Velofahrerinnen und Fussgänger unter der bestehenden Nationalstrassenbrücke vor.