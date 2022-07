English first, dann Einheimisches

Sonderregelungen gibt es auch an den kaufmännischen Berufsschulen Surselva und Oberengadin. In Ilanz können Lernende, welche die Volksschule mit Romanisch absolviert haben, dieses auf dem Niveau Erstsprache als zweite Fremdsprache wählen. Dies gilt auch für die Berufsmatura. In Samedan absolvieren Lernende, welche italienischer Muttersprache sind, den Unterricht auf dem Niveau Erstsprache und können zusätzlich eine Zusatzlektion Stützunterricht in Deutsch besuchen. Lernenden, welche in der Volksschule Romanisch gelernt haben, wird eine Zusatzlektion Romanisch pro Woche angeboten.