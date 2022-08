«Energie ist nach wie vor sehr günstig»

Strom und Gas werden immer knapper, Benzin und Diesel sind so teuer wie nie. Im Winter droht eine Versorgungslücke bei der Energie. Davon geht auch der Bündner Energiedirektor aus. Vor allem zu bestimmten Zeiten in den Monaten Februar und März könnte es laut Regierungsrat Mario Cavigelli knapp werden. Im Interview erklärt Cavigelli, wieso wir plötzlich zu wenig Energie haben könnten, auf welche Energieträger Graubünden künftig setzt und wie jede Bündnerin und jeder Bündner zur Lösung des Problems beitragen kann. Und er verrät, was er von Boykottaufrufen für russisches Gas hält.