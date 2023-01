Verbesserungsvorschläge nach Untersuchung in Klosters

Im Juli 2020 wurde in der Gemeinde Klosters die Initiative mit dem Titel «Administrativuntersuchung» eingereicht. Diese hatte zum Ziel, dass eine unbefangene Fachstelle unter Aufsicht der Geschäftsprüfungskommission folgende Punkte auf ihre Rechtmässigkeit untersucht und bewertet: die Einhaltung der Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeverfassung, die Verwendung der zweckgebundenen Mittel, die Entschädigungen an Behördenmitglieder sowie die Ursachen der Personalfluktuation in der Verwaltung. Am 29. November 2020 stimmte das Stimmvolk von Klosters der entsprechenden Initiative mit 62 Prozent der Stimmen zu.