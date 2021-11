Elektronische Überwachung soll ab 2022 möglich sein

Die Gesetzesänderung soll bereits ab dem 1. Januar 2022 dringlich in Kraft gesetzt werden. Das schreibt der Glarner Regierungsrat über eine Vorlage, die bessere Schutzmassnahmen für Opfer häuslicher Gewalt und Stalkings vorsieht. So sollen zivilrechtliche Rayon- und Kontaktverbote mittels elektronischer Überwachung durchgesetzt werden können. In der Vernehmlassung sei die Vorlage bereits auf breite Zustimmung gestossen, so die Regierung.