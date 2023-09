Ukraine will wegen Einfuhrverbot drei EU-Nachbarländer verklagen

Die EU hat Kiew sowie Warschau, Budapest und Bratislava aufgefordert, einen Kompromiss für den ukrainischen Getreideexport in die drei Nachbarländer zu finden. Brüssel versucht damit, im überkochenden Getreidestreit einen Kompromiss zu befördern. Zuvor hatten Polen, Ungarn und die Slowakei am Freitag einen einseitigen Importstopp für ukrainisches Getreide mit sofortiger Wirkung erlassen. Die drei EU-Mitglieder reagierten damit auf das Ende eines bis Mitte September befristeten Ausfuhrverbots für ukrainisches Getreide in alle direkten EU-Nachbarländer.