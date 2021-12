Einst ein Künstlersujet, heute ein Sanierungsfall

Die Gemeinde Rongellen beteiligt sich mit 50’000 Franken an den Projektierungskosten für die Sanierung der historischen Strasse im Verlorna Loch in der Viamala. Den entsprechenden Kredit hat die Gemeindeversammlung letzten Freitag genehmigt, wie Gemeindepräsident Mauro Hemmi bestätigt. Laut Hemmi muss sich auch die Nachbargemeinde Thusis mit einem gleich hohen Betrag an der Startphase der Sanierung beteiligen. Diese ist angesichts des 2023 bevorstehenden 200-Jahr-Jubiläums des Comercialstrassenbaus durch die Viamala geplant. Der einst bedeutende, heute zum Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz zählende Wegabschnitt im Verlorna Loch zwischen Thusis und Rongellen zerfällt seit Jahren, stellenweise rutscht das Trassee in die Schlucht ab. Die Strasse dient mittlerweile nur noch als Wanderweg und Velowanderroute und ist winters aus Sicherheitsgründen gesperrt.