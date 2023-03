Donald Trump: Gestern noch sicher – und heute trotzdem angeklagt

In den vergangenen Tagen zeigte sich der Ex-Präsident gegenüber Besuchern in seiner Residenz Mar-A-Lago in Florida in bester Laune. Donald Trump hatte sich selbst erfolgreich eingeredet, dass der Chefankläger von Manhattan, Alvin Bragg, auf eine Anklage wegen Trumps Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verzichten werde.