Eine vollgepackte Fragestunde zum Auftakt des Abschlusstages

Fachkräftemangel in der Logopädie

Grossrätin Erika Cahenzli-Philipp (SP, Untervaz) stellte der Regierung Fragen zu den Themen Fachkräftemangel in der Logopädie und betreffend Gastfamilienprojekt. Regierungsrat Jon Domenic Parolini (Mitte, Scuol) beantwortet die Frage zur Logopädie, dass es einen Mangel an Lehrpersonen gibt. In Graubünden sind für dieses Thema verschiedene Akteure wie der Kanton aber auch die Schulträgerschaften zuständig. Aktuell laufen laut Parolini Anstrengungen, um den Fachkräftemangel in diesem Bereich reduzieren zu können.

Zum Thema Gastfamilienprojekt antwortet Regierungspräsident Marcus Caduff (Mitte, Morissen): «Das Zusammenleben von Menschen, die sich nicht kennen, kann belastend sein. Der Entschied, Personen bei sich aufzunehmen, sollte nicht überhastet gefällt werden.» Und: «Nicht jede Unterkunft eignet sich dafür», so Caduff. Seit Anfang April können sich schutzsuchende Personen beim Kanton melden. Dieser arbeitet mit dem Schweizerischen Roten Kreuz zusammen, das langjährige Erfahrungen in dieser Thematik hat.