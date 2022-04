Eine Session im Zeichen der Wahlen

Ein reich befrachteter Arbeitsplan

Nach den Fraktionssitzungen am Dienstagvormittag ist die Aprilsession wie gewöhnlich nach dem Mittag mit der Präsidentenkonferenz gestartet. Um 14 Uhr eröffnet Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, Suot Tasna) die Session. Anschliessend werden die erstmals anwesenden Stellvertreterinnen und Stellvertreter vereidigt.

Danach folgt das erste Geschäft: Der Neubau des Verkehrsstützpunktes der Kantonspolizei Graubünden beim Autobahnkreisel Chur Süd. Anschliessend geht es um das kantonale Gesetz über Härtefallmassnahmen für Unternehmen und um das kantonale Gesetz über Massnahmen für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie im Jahr 2022.

Und falls das Bündner Parlament bereits am ersten Tag der zweieinhalb Tage lang dauernden Aprilsession dazu kommt, wird es mit der Debatte der ersten von jeweils rund zehn Aufträgen und Anfragen beginnen. Dabei geht es beispielsweise um den Schutz der Privatsphäre, die künftige Jagdplanung, die Raumplanung, die Fachkräfteinitiative, den Churer Konsumraum, um Betreibungs- und Konkursämter, Nachkontrollen bei der Motorfahrzeugkontrolle, um die Aufklärung in der Schule, um Steuersenkungen, Mitarbeitendenbefragungen in der kantonalen Verwaltung, um die Sicherheit der Stromversorgung, die Energiestrategie 2050 oder um die Standesinitiative zur Einschränkung des Beschwerderechts.

Sämtliche Aufträge und Anfragen, die am Dienstagnachmittag nicht behandelt werden können, werden auf den Mittwoch geschoben. Um 17 Uhr bricht das Parlament zu einem Arbeitsbesuch Richtung Plantahof in Landquart auf.

Die Aprilsession dauert zweieinhalb Tage. Es ist die letzte Session vor den Wahlen am 15. Mai.