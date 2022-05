Eine «Schatztruhe» für Tujetschs Geschichte

Läuft alles nach Plan, bekommt das Archiv Cultural Tujetsch 2023 sein eigenes Dach über dem Kopf und Archivleiter Tarcisi Hendry damit endlich genug Raum für das historische Material, das derzeit im Gemeindearchiv und im Schulhaus – aus Platzmangel teilweise noch in Bananenschachteln verpackt – lagert. Das Forum Cultural Tujetsch als Trägerschaft plant nämlich einen Neubau für das Kulturarchiv, «es wäre das erste Gebäude in Graubünden, das ausschliesslich einem solchen Zweck dient», so Hendry kürzlich in der romanischen Tageszeitung «La Quotidiana».