Eine neue Waldstrasse für Davos

Die Regierung genehmigt das Projekt «Waldweg Sertig Litzi» in Davos und spricht einen Kantonsbeitrag von maximal 1,06 Millionen Franken. Die Gesamtkosten betragen rund 1,4 Millionen Franken, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Das Projektgebiet umfasst den Äbiwald und den Litziwald auf der linken Seite des Sertigtals. Ab der Mühle Sertig sind die beiden Schutzwälder talaufwärts nur ungenügend oder gar nicht erschlossen, was deren Pflege sehr aufwendig und ineffizient macht. Während Holzbringungen muss die Sertigerstrasse immer wieder gesperrt werden. Dies beeinträchtig sowohl den öffentlichen und landwirtschaftlichen Verkehr als auch den Tourismus.