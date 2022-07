Eine neue Brücke für Obersaxen Mundaun

Die Regierung gibt grünes Licht für die Sanierung der St. Petersbachbrücke zwischen den Fraktionen Meierhof und Tobel. Der entsprechende Abschnitt an der Obersaxenstrasse erfüllt heute gültigen Anforderungen an eine Kantonsstrasse nicht mehr und muss deshalb korrigiert werden. Laut einer Mitteilung des Kantons ist der Oberbau nicht frostsicher, beschädigt und deformiert. Auch der Brückenkörper sei in einem schlechten Zustand.