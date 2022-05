Eine halbe Million Franken für den Schutz vor Steinschlägen

In den vergangenen beiden Jahren haben zwei Blockstürze die Strasse direkt getroffen. Der Verkehr musste zeitweise aufgehalten werden. Die bergseitige Fahrbahn blieb nach einem Ereignis im Frühjahr 2020 sogar über mehrere Monate gesperrt. Als Folge dieser Ereignisse wurde im vergangenen Jahr eine detaillierte geologische Gefahren- und Risikoanalyse durchgeführt. Im Rahmen des vorliegenden Projekts ist nun unter anderem ein Felsabtrag in Kombination mit einem Netzvorhang vorgesehen. Die Ausführung des Projekts erfolgt in einer Bauetappe und ist mit rund 500’000 Franken veranschlagt. (red)