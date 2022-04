Eine freisinnige Frühzünderin

Einen Termin mit Jana Waldvogel zu vereinbaren, war kein einfaches Unterfangen. Nach einem Monat hat esgeklappt. Jetzt versichert sie während eines Gesprächs in der Frühlingssonne im Garten ihres Elternhauses: Normalerweise ginge es schneller. Stressige Zeit an der Uni. Jana Waldvogel ist Teilzeitstudentin. Die 22-Jährige arbeitet zu 50 Prozent in der Rechtsberatung eines grossen Beratungsunternehmens. Trotzdem will sie möglichst bald mit ihrem Jus-Studium fertig sein, erzählt Waldvogel. Denn auch wenn es ihr an der HSG in St. ​Gallen gefällt: «Ich arbeite einfach sehr gerne.»