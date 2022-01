Eine dicke Agenda für die Bündner Regierung

Die Bündner Regierung hat sich in diesem Jahr einiges vorgenommen. Konkret will sie in den kommenden zwölf Monaten 98 Ziele und Meilensteine erreichen. Das geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor. Im Jahresprogramm konkretisiert und setzt die Bündner Regierung die Entwicklungsschwerpunkte des Regierungsprogramms um. Für die Jahre 2012 bis 2024 sind das die Themen «Digitalisierung und Innovation», «Green Deal» sowie «Vielfältiger Gebirgskanton».