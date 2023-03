Europa findet seine Stimme

Es ist erfrischend, wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich aussprechen, was sonst meist nur in Hintergrundbriefings gesagt wird. Ursula von der Leyen hielt sich am Donnerstag in ihrer Grundsatzrede zu China jedoch keineswegs mit Kritik zurück: Pekings «klares Ziel ist ein systemischer Wandel der internationalen Ordnung mit China in dessen Zentrum», sagte die EU-Kommissionspräsidentin.