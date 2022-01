Ein wenig Netflix für den Glarner Landrat

Die Aufzeichnungen der Sitzungen des Glarner Landrates in Bild und Ton werden künftig online archiviert und somit für die breite Öffentlichkeit langfristig verfügbar gemacht, schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Auf der Website gl.recapp.ch können die Debatten nachträglich angeschaut und dank einer umfassenden Suchfunktion etwa nach Stichworten oder Votanten durchsucht werden. Die Software des Anbieters Recapp transkribiere die Tonaufnahmen der Landratsdebatten automatisch und macht diese so durchsuchbar. Sie ist weitgehend in der Lage, die im Landrat gesprochene Mundart ins Schriftdeutsche zu übersetzen. Weil die neue elektronische Abstimmungs- und Mikrofonanlage im Landratssaal auch die Namen der jeweiligen Votanten übermittelt, kann jedes Votum automatisch exakt einem Sprecher zugeordnet werden.