Ein wenig mehr Klarheit um den Gefängnisneubau

Drei landrätliche Kommissionen – drei unterschiedliche Meinungen. Dies war die Ausgangslage vor der Landratssitzung vom Mittwoch in Bezug auf die Gefängnisfrage. Erstens hat die Geschäftsprüfungskommission der Regierung den Auftrag gegeben, es müsse mit dem Ersatz des veralteten Gefängnisses im Gerichtshaus schneller vorangehen. Zweitens hat die Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr neben dem von der Regierung favorisierten Standort in der Biäsche eine Alternative im «Herren» in Schwanden ins Spiel gebracht.