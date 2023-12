Ein Wahlkampfstart mit Köppels Segen

Angefangen hat alles mit einer E-Mail, wie Roger Köppel am Dienstagabend in der Helbling-Werft in Schmerikon erzählt. SVP-Nachwuchshoffnung Mihajlo Mrakic hat dort zu seinem Wahlkampfauftakt geladen. Er kandidiert für den Kantonsrat. Köppel ist gekommen, um den 22-Jährigen zu unterstützen.