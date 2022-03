Ein Strauss an Massnahmen für bezahlbaren Wohnraum

Am Freitagabend ist die Bevölkerung von Sils zu einer öffentlichen Infoveranstaltung über mögliche Massnahmen gegen die Erstwohnungsnot eingeladen worden. Die Problematik im Oberengadin ist akut: Die Quote von angebotenen Mietwohnungen beträgt lediglich zwei Prozent (Schweizer Durchschnitt: 6,5 Prozent). Die Nachfrage ist hoch, die Preise steigen, der Wohnraum für Einheimische wird unerschwinglich. In Sils liegt der Zweitwohnungsanteil bei rund 70 Prozent.