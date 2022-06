Ein neuer Kongress für eine radikal geteilte Lebendigkeit

Zwar findet ein Teil des ersten World Ethic Forum in einem klassischen Kongresszentrum, im Rondo in Pontresina, statt. Doch laut Linard Bardill vom gemeinnützigen Verein World Ethic Forum werden die Teilnehmenden etwas erleben, dass es «in diesem Format und vom Inhalt her» so noch nicht gegeben hat. Vom 25. bis 28. August ist ein Wochenende mit Wanderungen, Tieren, Pflanzen, philosophischen Sitzungen, einem «Parlament der Dinge», einer Nacht der tanzenden Schamanen und einer musikalischen Uraufführung geplant.