Ein kantonaler Startschuss mit nationalem Ehrengast

Ueli Maurer wird allmählich zum Stammgast in Graubünden. Nachdem er vergangenes Wochenende bereits an der Delegiertenversammlung der nationalen SVP in Chur weilte (Ausgabe vom Montag), war der Bundesrat und Finanzminister diese Woche bei der Bündner Sektion in Cazis zu Gast. Besammelt hatten sich in der Bündner Arena Kandidierende der Partei, welche Mitte Mai in den Grossen Rat gewählt werden wollen, und SVP-Regierungsratskandidat Roman Hug.